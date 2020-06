Coronavirus, Oms:” Situazione migliorata in Europa, ma peggiorata nel resto del mondo”

Durante il briefing giornaliero con la stampa, l’Oms si è dichiarata particolarmente preoccupata per l’andamento della pandemia. Mentre nel Vecchio Continente la situazione va pian piano migliorando, nelle Americhe, in Africa e nel Sud-est asiatico ci sono stati 100mila nuovi casi in un giorno.

Anche in Europa però non si deve abbassare la guardia perché probabilmente l’epidemia potrebbe ritornare ad ondate regolari intervallate da periodi di trasmissione di basso livello. Ranieri Guerra:”Il vaccino antinfluenzale potrebbe aiutare.” A preoccupare maggiormente l’Oms è il continente africano non dotato delle misure di contrasto adeguate per contrastare il virus.

“Lo sviluppo di un vaccino, richiede in genere diversi anni, anche accellerando i tempi ci vorrà molto tempo”, ha dichiarato Ghebreiesus alle domande sul comportamento del virus nel lungo periodo la risposta è chiara, guardando l’andamento in Europa e nel resto del mondo è possibile che il declino della malattia non sia stato naturale ma dovuto semplicemente alle misure restrittive attuate.