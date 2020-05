Coronavirus, Oms: stop a sperimentazione con idrossiclorochina

«Preoccupazioni per la sicurezza», questo il motivo della sospensione.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato la decisione di sospendere i test sull’uso dell’idrossiclorochina per il trattamento della Covid-19, usato dal presidente americano Donald Trump per la prevenzione contro il coronavirus.

L’OMS non ha fornito molti dettagli sulla sua decisione. Mike Ryan, capo del programma che si occupa delle emergenze sanitarie, ha detto che è stata presa «per abbondanza di prudenza».

In una conferenza stampa virtuale il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha precisato che l’organizzazione ha sospeso “temporaneamente” in via precauzionale gli esperimenti clinici sull’uso della idrossiclorochina in corso con i suoi partner in diversi Paesi. Il capo dell’OMS ha poi sottolineato che la sperimentazione sull’idrossiclorochina è l’unica ad essere stata interrotta fra quelle gestite dall’OMS.