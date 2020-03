Coronavirus, rallentano i contagi

Nel mondo 380mila casi e oltre 16.500 morti.

Mentre la provincia dell’Hubei e il suo capoluogo Wuhan rimuovono i limiti agli spostamenti imposti due mesi fa per bloccare la diffusione del virus: i casi nel mondo hanno superato quota 380mila. Le persone finora guarite sono 101.806. I casi di contagio sono 381.598 ed i decessi 16.559, riporta l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University.

Per quanto riguarda l’Italia ad oggi ci sono circa 600mila contagiati dal coronavirus. Lo afferma il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, malgrado i numeri ufficiali parlino di 63mila. Borrelli ammette: “Il rapporto di un malato certificato ogni dieci non censiti è credibile”. E, sui contagi in rallentamento per due giorni consecutivi, aggiunge: “Le misure di due settimane fa iniziano a sentirsi”.

“Nelle prossime ore dovremmo vedere altri effetti, capiremo se davvero la curva della crescita si sta appiattendo”, aggiunge il capo della Protezione civile.