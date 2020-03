Coronavirus, rinviato anche il festival di Cannes

La manifestazione cinematografica si sarebbe dovuta svolgere dal 12 al 23 maggio ma una nota ufficiale del festival conferma il suo rinvio a data da destinarsi.

La conferenza stampa di annuncio dei film in programma e dei membri della giuria alla 73esima edizione del Festival di Cannes è fissata al 16 aprile, ma vista la drammatica situazione sanitaria mondiale anche su questa data ci sono vari dubbi. Secondo quanto riportato da diversi magazine francesi, nelle scorse settimane, un membro del consiglio di amministrazione avrebbe riferito: “è molto difficile per non dire impossibile non selezionare film provenienti da Cina, Corea, Iran, Italia e da oltre una cinquantina di altri paesi, sapendo che attori e registi non sono in grado di muoversi. Il festival però non parla di annullamento lasciando aperta la possibilità che si svolga in un altro periodo dell’anno.”

L’ufficialità è arrivata solo oggi con un comunicato che dice: “In questo momento di crisi globale i nostri pensieri vanno alle vittime del Covid ed esprimiamo solidarietà a quelli che stanno combattendo con la malattia. Oggi abbiamo preso la decisione: il festival di Cannes non si svolgerà nelle date previste”. Molte opzioni sono state prese in considerazione per cercare di preservare questa edizione tra cui quella di spostarlo a fine giugno, inizio luglio”.

Il comunicato del festival si chiude così: “appena gli sviluppi della situazione sanitaria della Francia e del resto del mondo ci permetteranno di prendere una decisione in accordo con il governo francese e il municipio di Cannes insieme ai nostri partner ve lo faremo sapere”.