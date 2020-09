Coronavirus, risalgono i contagi: 6 morti in 24 ore

Più di 100 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Le vittime da ieri sono 6, per totale di 35.497 deceduti dall’inizio dell’emergenza. La Lombardia resta la Regione più colpita, con 237 nuovi casi, seguita da Veneto (+163), Lazio (+130) e Campania (+117).

102.959 tamponi effettuati, secondo i dati del ministero della Salute: si tratta del record assoluto di test in una sola giornata. La maggior parte dei casi riguardano i rientri dall’estero e dalla Sardegna. All’aereoporto di Fiumicino è stato creato il più grande drive-in d’Italia per eseguire i tamponi rapidi per individuare i casi di Covid-19. E’ attrezzato con sei check-point sanitari per il prelievo dei campioni e può accogliere fino a 130 autovetture. Il risultato dei test viene comunicato tramite sms in meno di mezz’ora.