Coronavirus, sale a 288 il numero di contagi

Conte tranquillizza: “Italia Paese sicuro, più di altri”, il Viminale smentisce la notizia della chiusura delle scuole in tutta Italia.

Sale a 288 contagi e 7 morti il bilancio del coronavirus in Italia: 212 casi e 6 vittime in Lombardia; 42 casi e un morto in Veneto: 23 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e 3 nel Lazio, uno in Alto Adige, uno in Sicilia e uno in Liguria. Positiva una donna di Bergamo a Palermo, come anche un medico italiano a Tenerife.

Gli amministratori delle Regioni più colpite – Lombardia e Veneto – ma non solo, prendono provvedimenti. Bar, discoteche, scuole, chiese e musei chiusi, lezioni ed esami alle Università sospesi e stop alle manifestazioni, Carnevale di Venezia e Ivrea compresi.

I toni del premier Giuseppe Conte oggi sono più rassicuranti: «L’Italia è un Paese sicuro, in cui si può viaggiare e fare turismo: ci sono solo aree limitatissime con restrizioni. Forse è un Paese più sicuro di tanti altri».

Il presidente del Consiglio ha ribadito che «la prova tampone va fatta solo in alcuni circostanziati casi» e –rivolto ai presidenti delle Regioni – ha aggiunto che «non è giustificata la chiusura e la sospensione delle attività scolastiche nelle zone dove non ci sono stati focolai». Semmai, «si possono sospendere i viaggi di istruzione», gite scolastiche e gemellaggi saranno sospesi fino al 15 marzo per le scuole “di ogni ordine e grado”.

Domani mattina il Ministro della Salute, Roberto Speranza, incontrera’ il Commissario UE alla Salute, Stella Kyriakides, il Direttore Europa OMS/WHO, Hans Kluge e il Direttore ECDC, Andrea Ammon per fare il punto sul coronavirus. L’incontro si terrà a Roma alle 11.15, nella sede del Ministero della Salute.