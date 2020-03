Coronavirus, si conferma il trend in calo

Ammontano a 7.432 le persone guarite dopo aver contratto il virus.

“Oggi si conferma il trend in calo – dice anche l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera – possiamo dire che è il primo giorno positivo, non è il momento per cantar vittoria ma finalmente vediamo una luce in fondo al tunnel”.

Sono 50.418 i casi positivi di coronavirus in Italia, 3.780 in più di domenica, mentre il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha raggiunto i 63.927. Lo ha reso noto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, precisando che le vittime sono complessivamente 6.077: 602 in più rispetto a domenica. Ammontano invece a 7.432 le persone guarite dopo aver contratto il virus, 408 in più.

“Il nostro grande sforzo è evitare che le curve di crescita del virus viste nelle regioni del nord, si ripetano al sud”, ha detto il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa alla protezione civile.

Preoccupanti restano però i dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità, in Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono stati 4.824 i professionisti sanitari contagiati. Si tratta del 9% del totale dei contagi, una percentuale più che doppia rispetto a quella cinese solo 3,8%. Lo afferma uno studio della Fondazione Gimbe secondo cui “a giudicare dalle innumerevoli narrative e dalla mancata esecuzione dei tamponi a tutti i professionisti e gli operatori sanitari, il numero ufficiale fornito dall’Iss è ampiamente sottostimato”.