Coronavirus: sostegno a favore di famiglie e imprese

La sospensione dei mutui per famiglie, autonomi e liberi professionisti, ma anche l’utilizzo del fondo di garanzia per le piccole imprese. Con il Decreto “Cura Italia” varato dal governo e già entrato in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata estesa la possibilità di richiedere la sospensione dei pagamenti per le rate del mutuo nel corso di questa emergenza Coronavirus.

Con il Decreto legge 9/2020, già era consentito avvalersi di questa facoltà ai lavoratori dipendenti che si erano visti ridurre o sospendere l’orario di lavoro per almeno 30 giorni. Adesso, potranno beneficiarne anche i lavoratori autonomi, purché dimostrino di avere subito un calo del fatturato di almeno un terzo rispetto all’ultimo trimestre del 2019, nei tre mesi successivi al 20 febbraio scorso.

La sospensione delle rate dovrà riguardare mutui accesi per l’acquisto di prime case e per non oltre 250.000 euro. Per i prossimi 9 mesi, poi, non varrà il limite dei 30.000 euro di redditi Isee.

Le misure straordinarie previste dalla manovra riguardano anche chi ha un mutuo prima casa e si trova in questo momento in gravi difficoltà nel sostenere l’impegno economico delle rate.

A fronte dell’emergenza Coronavirus, la sospensione delle rate di mutui e la sospensione dei prestiti è stata estesa per 9 mesi ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, con il potenziamento del Fondo di garanzia e il meccanismo del Fondo solidarietà mutui prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini.

Con il nuovo decreto del 16 marzo “Cura Italia” è possibile richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi, prorogandone così la scadenza. Il Fondo provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.