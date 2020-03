Coronavirus, Spagna, 3mila contagi e 84 morti. Paura tra i reali

Tra i 3mila contagiati anche la ministra Irene Montero ed il compagno Pedro Iglesias, leader di Podemos. Test anche tra i reali che una settimana fa erano entrati in contatto con la Montero. La ministra spagnola per le Pari opportunità, Irene Montero, è risultata positiva al test del coronavirus. Lo riferiscono i media spagnoli citando un comunicato del governo. Montero è anche compagna del leader di podemos, Pedro Iglesias, anche lui in quarantena. Tutti i membri del governo spagnolo di Pedro Sanchez vengono sottoposti attualmente a test per stabilire se sono positivi al coronavirus, oltre alla famiglia reale che una settimana fa era entrata in contatto con Montero, mentre nel Paese il numero dei casi sfiora i 3mila, con 84 morti.

Share This: