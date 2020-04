Coronavirus, Stati Uniti in testa alla classifica dei decessi

Secondo i dai aggiornati della Johns Hopkins University, gli Stati Uniti rimangono in cima alle classifiche per i decessi riguardo Covid-19 con 788.920 casi, seguiti dalla Spagna con 204.178, quindi dall’Italia con 181.228, seguita da Francia, Germania e Regno Unito.

I decessi di Istanbul suggeriscono che sia un focolaio molto più ampio di quanto ammetta la Turchia. Il Paese ha superato la Cina nel suo numero di casi confermati arrivando a oltre 90 mila, con almeno 2.140 morti, mentre secondo quanto riferito dall’emittente danese TV2 la Danimarca aumenterà il numero massimo di persone autorizzate a incontrarsi in pubblico a 500 dal 10 maggio.

In Spagna altre 430 persone sono morte. Secondo il conteggio del ministero della Sanità, dall’inizio della pandemia i morti sono 21.282, i contagiati 204.178 e 82.514 i guariti, ed è stata anche annullata famosa corsa dei tori di Pamplona a causa dell’epidemia.