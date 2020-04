Coronavirus, super controlli per le festività pasquali

Su quasi 800.000 persone controllate tra venerdì e la domenica di Pasqua le persone sanzionate sono state 36.712 e 84 quelle denunciate per non aver osservato l’obbligo di quarantena.

Pasqua in lockdown in Italia per l’emergenza Covid. Qualcuno ha approfittato del caldo primaverile per prendere la tintarella sul terrazzo, altri hanno organizzato pranzi virtuali con amici e parenti ed altri ancora hanno optato per un barbecue in balcone. Strade vuote in gran parte della Penisola, anche se si segnalano violazioni delle rigide misure di contenimento.

Dall’11 marzo – informa l’ultimo report pubblicato sul sito del Viminale – le forze di polizia hanno controllato quasi 7 milioni di cittadini e le sanzioni sono state 265.173. In 592, in totale, e questo è il dato più allarmante le persone positive trovate fuori di casa.

Le percentuali dicono che, alla fine, la stragrande maggioranza degli italiani ha rispettato le regole ed è rimasto a casa nelle festività pasquali. Solo il 5% ha provato la fuga fuoriporta o comunque è stato beccato per strada senza alcuna necessità.

Le sanzioni ai titolari di attività o esercizi commerciali sono state 121, 47 i provvedimenti di chiusura. I controlli, soprattutto sabato e domenica, sono aumentati di un terzo raggiungendo quota 600 mila. In totale un controllo su cento ha portato a un provvedimento delle autorità.