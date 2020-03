Coronavirus: superati 2mila morti

I dati indicano però che la curva dei nuovi infetti non cresce più con il ritmo precedente.

Sono 2.158 le vittime finora in Italia per il Covid-19, ma il trend di contagi è stabile, se non in calo. Le ultime cifre sui malati nel Paese accendono una prima fievole speranza: la curva dei nuovi infetti, ora al +11,9%, non cresce più al ritmo che si temeva. Sono complessivamente 23.073 le persone positive, con un incremento rispetto a ieri di 2.470, quando l’aumento invece era stato di 2.853.

Sui dati generali, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sottolinea: “Ci sono 414 nuovi guariti, più di ieri”. Ma aumentano i malati in terapia intensiva: 179 in più, per un totale di 1.851 in tutta Italia e un aumento in Lombardia (complessivamente 823). A giudicare i dati con aria positiva è anche il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli: “Una decrescita degli aumenti… E’ un bell’ossimoro. E’ un segnale di quanto potrebbero darci tutte le misure finora intraprese. Va consolidato nel giro dei prossimi 1-2 giorni. L’auspicio è continuare a vedere un ‘decremento dell’incremento’ e allora saremmo anche più confidenti di aver raggiunto un risultato importante per il Paese”.