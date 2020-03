Coronavirus: vaccino pronto a fine estate

Oltre tremila i morti in 65 paesi.



Il virus ha colpito ormai 65 Paesi e le morti nel mondo causate dal nuovo coronavirus hanno raggiunto quota 3.038.

L’epidemia si sta diffondendo anche negli Usa: confermato il secondo decesso legato al coronavirus, sempre nello stato di Washington. Lo rendono noto oggi fonti della Sanità americana, aggiungendo che si registra anche il primo caso di contagio a New York.

“Gli Stati Uniti attueranno nelle prossime 12 ore il 100% dei controlli su tutti i voli diretti che arrivano da Italia e Corea del Sud”, ha sottolineato il vicepresidente americano, Mike Pence, che coordina la risposta del governo Usa all’emergenza.

“Il vaccino e il trattamento per curare il coronavirus potrebbe essere disponibile a partire dalla fine dell’estate, inizi dell’autunno”, ha poi aggiunto Pence.

Intanto la Cina ha registrato ulteriori 125 nuovi casi di coronavirus, centrando il livello più basso delle ultime 6 settimane, e 31 morti tutti concentrati nella provincia epicentro dell’epidemia dell’Hubei. I casi di contagio hanno seguito un trend al ribasso negli ultimi giorni. Si registrano però altri sette casi di “contagio di ritorno” dall’Italia, aumentando i timori di ricontaminazione del Paese da cui è partita l’epidemia. Sono cittadini cinesi tornati dall’Italia la scorsa settimana che, lavoravano nello stesso ristorante di Bergamo e avevano stretti contatti con la prima donna rientrata il 28 febbraio e risultata positiva.

In Italia sono 1.835 i casi di coronavirus con 149 guariti e 52 morti. Questa settimana sarà decisiva per capire l’andamento dell’epidemia sul territorio italiano, secondo gli esperti.

Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge sulle ‘Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019’. Il decreto, che contiene le prime misure di sostegno economico per famiglie e imprese della zona rossa, e un primo pacchetto di aiuti per il turismo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è in vigore.