Coronavirus, Voucher babysitter e congedo ai genitori

La ministra per la famiglia Elena Bonetti sta pensando di riconvertire la norma che consentiva alle neomamme di «scambiare» il congedo parentale con un bonus fino a 600 euro mensili per 6 mesi da usare per baby sitter e asili nido, per aiutare i genitori che lavorano e che in questi giorni avranno obbligatoriamente i figli a casa.

Il voucher per le babysitter era stato introdotto nel 2013 Elsa Fornero per aiutare le mamme a rientrare al lavoro dopo la nascita del figlio, ma non era mai diventato definitivo. Aggiornato di anno in anno, nel 2019 però la legge di bilancio non l’aveva rifinanziata.

“Sto pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter, con i voucher: si tratta di proposte per le quali ci sono in corso valutazioni economiche“, ha spiegato la ministra Bonetti.

“Anche i nonni, che sono così preziosi nel welfare della nostra società, oggi vanno tutelati, quindi dare anche la possibilità di evitare troppo contagio tra i bambini e i nonni, con congedi straordinari per i genitori. Sono misure che si dovranno attivare fin da ora”, ha aggiunto.