Cosa fare e dove andare a Santo Stefano

Cosa fare a Santo Stefano in giro per l’Italia? In alcune città ci sono dei programmi festivi con intrattenimento per grandi e piccini nelle principali piazze e potrete scoprirlo cercando sul sito del Comune della vostra città di interesse, in altri casi invece non si hanno molte idee sul cosa fare.

Ecco cosa fare in città:

– Shopping: per prima cosa il giorno di Santo Sefano potreste decidere di andare a fare un giro nei centri commerciali aperti durante queste festività, per guardare se sono già iniziati i saldi o almeno le vendite promozionali o comunque per cercare qualcosa di carino da comprare per chi vi ha fatto un regalo inaspettato.

– Mercatini di Natale: Il giorno di Santo Stefano è perfetto per fare un giro tra le bancarelle, godersi un bicchiere di vin brulè o una cioccolata calda con amici e parenti.

– Relax in pasticceria: perchè non andare con i vostri parenti o con i vostri amici in una pasticceria dove servono dell’ottima cioccolata calda e rilassarvi facendo quattro chiacchiere con chi amate riscaldati da questa bevanda straordinaria? In città anche se è festa sicuramente ci sarà una pasticceria aperta per accogliervi!

– Musei: in quasi tutte le città italiane i musei durante le festività effettuano degli orari di chiusura e dei giorni di chiusura speciali perchè sanno che molti hanno giusto questi giorni a disposizione per poter visitare mostre ed esposizioni particolari. Ecco allora che proprio il giorno di Santo Stefano potrebbe essere l’ideale per andare al museo!

– Cinema: è un grande classico, andare al cinema il giorno di Santo Stefano è una sorta di tradizione per molti di voi che, con amici e parenti, decidono di godersi un bel film sgranocchiando pop corn davanti alle avventure dei vostri eroi preferiti.