Covid-19, dal Viminale le richieste ai Prefetti

Il capo di Gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi, dopo l’entrata in vigore del Dpcm del 10 aprile, ha previsto per i Prefetti di accelerare le istruttorie sulle imprese.

La circolare stessa, infatti, afferma che “I prefetti devono accelerare le istruttorie sulle richieste di autorizzazione a proseguire l’attività da parte delle aziende. Le imprese che hanno in precedenza presentato tali richieste potranno ora beneficiare di un immediato avvio dell’attività, in attesa degli esiti delle verifiche sottese all’eventuale sospensione”.

Un primo passo verso il ritorno alla normalità, certo, che tuttavia appare comunque ancora molto lontano.