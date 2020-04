Covid-19 e Fase 2: cosa succede il prossimo 4 maggio?

La ripresa, come detto dal Governo e dallo stesso Premier Conte, sarà graduale e avverrà dal 4 maggio, ma con la promessa che se anche prima di tale data si verificassero le condizioni, si cercherà di provvedere di conseguenza.

Eppure, con l’ultimo decreto, alcune attività sono già ripartite in diverse regioni, ma esattamente cosi ci aspetta nella cosiddetta “Fase 2”?

I locali andranno puliti due volte al giorno e sanificati. Dovranno inoltre essere puliti i sistemi di areazione e dovranno essere presenti gli erogatori con disinfettante per le mani all’ingresso dei locali. Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà indossare guanti e mascherine così come tutti coloro che non potranno mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Alcuni cambiamenti interesseranno anche i trasporti: le corse di autobus e metropolitane dovranno essere intensificate perché a bordo si potrà stare soltanto seduti ma non tutti i posti potranno essere occupati per mantenere la distanza tra le persone. Su tale punto la Ministra De Micheli ha previsto un eventuale cambio orario di lavoro e una turnazione differente anche per evitare l’assembramento di persone sui mezzi di trasporto.

Sulla scuola non esistono al momento delle indicazioni precise, ma appare chiaro che così come per gli uffici e gli altri locali si dovrà mantenere la distanza di sicurezza e/o utilizzare guanti e mascherina, dotare gli edifici scolastici di erogatori igienizzanti, provvedere alla sanificazione dei locali.