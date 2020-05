Covid-19, i malati in Italia scendono sotto quota 100mila

Con il debutto della Fase 2 dell’emergenza coronavirus, il numero dei malati in Italia scende sotto quota 100mila (99.980), con un decremento di 199 persone.

Scende sotto quota 100 mila il numero dei malati per coronavirus in Italia, a i contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al virus, le vittime e i guariti, sono 211.938 con un incremento rispetto a ieri di 1.221. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l’incremento sul giorno precedente era stato di 1.389 casi. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: ad oggi sono 1.479, 22 in meno rispetto a ieri.

La regione al centro della crisi resta sempre la Lombardia, dove nelle ultime 24 ore altri 577 casi di contagio e 63 decessi, mentre i guariti sono 697 e il numero di pazienti in terapia intensiva resta stabile a quota 532 unità. Seguono Piemonte (altri 192 casi) ed Emilia Romagna (159), quindi Veneto (+55) e Liguria (+53), ma nelle altre regioni si registrano meno di 50 casi.