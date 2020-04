Covid-19, i numeri nel mondo

Sono un milione e 600 mila le persone contagiate nel mondo da coronavirus e 100.035 i morti, secondo gli ultimi dati elaborati dalla John Hopkins University.

Al momento, la principale causa di mortalità negli Stati Uniti è il coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, secondo quanto riferito da alcuni media locali, sono 1970 le vittime per Covid, 1774 per infarto e 1641 per il cancro.

Era uno dei pochi Paesi al mondo rimasti, risparmiati dal Covid-19. E ciò che più si temeva, si è concretizzato. Il coronavirus è sbarcato in uno dei luoghi più massacrati da anni di guerra civile, lo Yemen, con un sistema sanitario già al collasso. Non solo, sempre nella giornata di ieri, infatti, si è registrato il primo caso di Covis-19 anche nel Sud Sudan, altro stato con un sistema sanitario sicuramente non all’avanguardia.

Bella iniziativa, invece, in Polonia. Nelle città di Varsavia e Cracovia, infatti sono già attrezzate per la vendita attraverso distributori automatici. Finora ne sono stati installati due nella capitale e cinque a Cracovia e ci sono piani per installarne altre centinaia nelle prossime due settimane.