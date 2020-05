Covid – 19, il bilancio dell’8 maggio

Attualmente in Italia risultano positive meno di 90mila persone, la metà dei nuovi casi continuano a registrarsi nella regione Lombardia. 3.755.379 i casi in tutto il mondo.

Trump ha dichiarato: “Non possiamo tener chiuso il nostro Paese per i prossimi cinque anni – ha detto durante la visita a una fabbrica di mascherine in Arizona – Alcuni saranno colpiti duramente? Sì. Ma dobbiamo aprire il nostro Paese e dobbiamo aprirlo presto”, ha incalzato nonostante i 2 milioni di morti in poco più di 24 ore.

Mentre la Francia si avvia verso la Fase 2, Boris Jhonson chiede “estrema cautela” e si affida agli scienziati per eventuali sviluppi. In tutta Europa, secondo il conteggio dell’agenzia France Presse, il numero delle vittime ha superato quota 150.000, di cui tre quarti fra Regno Unito (30.076), Italia (29.684), Spagna (26.070) e Francia (25.809). Con un totale di 150.138 morti (su 1.640.799 casi), l’Europa è il continente più colpito dalla pandemia.

In Italia, nonostante la Lombardia continui ad essere colpita, la regione riapre alle attività sportive individuali all’aria aperta nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi.

215.858 il totale degli italiani colpiti dal coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Un aumento di 1.401 unità, in leggero calo rispetto a 24 ore fa, quando era stato di 1.444, e con più tamponi eseguiti: 70.359 oggi, 64.263 ieri. Oggi si registra un calo del numero dei decessi, 274 contro i 369 di ieri, tornato quindi nel trend degli ultimi giorni (il totale è 29.958), mentre i guariti sono 3.031 (ieri 8.014, record frutto però anche di un aggiornamento del dato della Regione Lombardia riferito a guarigioni precedenti), per un totale di 96.276. Per effetto di questi dati, prosegue la riduzione dei malati attuali, oggi 1.904 in meno, 89.624 totali. Come prosegue ormai costante da oltre un mese il calo dei ricoveri: -595 in regime ordinario (15.174 totali) e -22 in terapia intensiva (1.311 totali). Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 73.139.