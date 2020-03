Covid-19, la Lombardia è in ginocchio

Per far fronte all’emergenza Coronavirus, alla mancanza di letti, alle terapie intensive che scoppiano e al primato del numero dei contagi in Italia, in Lombardia si corre contro il tempo per allestire gli ospedali da campo.

Va avanti il progetto per un hub di rianimazione da 400 posti in Fiera a Milano.

L’associazione Alpini ha iniziato ad allestire un ospedale da campo negli spazi della fiera di Bergamo, dove la situazione è drammatica e ci sono progetti per Crema e anche a Piacenza.