COVID-19, oltre 160mila i morti nel mondo

Secondo la Johns Hopkins University, finora i decessi sono 160.917 a fronte di un totale di 2.330.259 di casi confermati.

Nel nostro Paese i casi totali sono 175.925: 107.771 i positivi, 44.927 i guariti e 23.227 i morti .

Continua il calo dei ricoverati, resta basso il rapporto di nuovi tamponi positivi e i morti tornano a calare e a scendere sotto le 500 unità.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook ha dichiarato che : “I rappresentanti dei governi locali hanno espresso adesione al disegno dell’esecutivo di adottare un piano nazionale contenente linee guida omogenee per tutte le Regioni, in modo da procedere, ragionevolmente il 4 maggio, a una ripresa delle attività produttive attualmente sospese, secondo un programma ben articolato, che contemperi la tutela della salute e le esigenze della produzione”.

“Nel frattempo continua incessantemente il lavoro del Governo a un programma nazionale che possa consentire una ripresa di buona parte delle attività produttive in condizioni di massima sicurezza, che tenga sempre sotto controllo la curva epidemiologica e la capacità di reazione delle nostre strutture ospedaliere.”, ha aggiunto.

Intanto, il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e stabilisce che la zona rossa con i relativi divieti, nel Comune di Paolisi, in provincia di Benevento, sia prorogata fino al 21 aprile 2020.