Covid 19, primi contagi in Lombardia

Sono sei i casi confermati di coronavirus nel lodigiano. Risultata positiva anche una donna incinta.

Un 38enne del Lodigiano è risultato positivo al test ed è stato ricoverato in condizioni serie in terapia intensiva. L’uomo non è stato in Asia, ma ha cenato a inizio febbraio con un amico rientrato dalla Cina, il quale ora è in isolamento all’ospedale Sacco di Milano. Contagiata anche la moglie del 38enne ed altre 3 persone. Saranno trasferiti tutti al Sacco. Il ministero della Salute ha emesso un’ordinanza per l’isolamento in quarantena obbligatorio per chi è entrato in contatto con il caso positivo.

A Lodi scuole e luoghi pubblici chiusi.