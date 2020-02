Covid-19, scatta l’allarme in tutta Italia

Continua a farsi sempre più allarmante la situazione nel nostro paese per il Coronavirus.

Fra scuole chiuse, uffici pubblici chiusi e città in quarantena, il nord è praticamente in ginocchio, e il numero di contagiati è salito ad oltre 150 persone che fanno dell’Italia il terza paese più contagiato dopo Cina e Corea del Sud.

Sono entrati in funzione dalle 7 i varchi di controllo, in entrata e in uscita, a Vo’ Euganeo, paese epicentro della diffusione del Coronavirus in Veneto. Si tratta di una delle misure di contenimento del rischio di contagio decisa venerdì sera con decreto del Governo. Saranno otto i varchi attivati nelle strade di accesso al Paese, controllati da personale dell’Esercito e delle forze dell’ordine.

Le aziende pensano allo smart working per far lavorare da casa i dipendenti. Per gli 11 paesi delle zone focolaio è poi scattato il cinturamento: posti di blocco delle forze dell’ordine impediscono l’ingresso e l’uscita degli abitanti (circa 50mila in tutto).

Off limits anche Milano, porte sbarrate al Duomo di Milano (per i turisti) ed alla Scala. Stop a tutti gli eventi in programma. Restano aperti i negozi, ma non i bar ed i locali notturni. Secondo quanto riferito dal Sindaco Sala, le misure varranno per una settimana.

Si ferma anche il Carnevale di Venezia, dalle 24 di oggi. “E’ il provvedimento più grave che ho mai preso. Chiediamo la comprensione dei cittadini”, ha commentato il governatore della regione Veneto Zaia.