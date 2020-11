COVID-19, Siamo Sommesi: “L’ambulanza domiciliare?Sempre al fianco dei cittadini”

<< Il gruppo Siamo Sommesi di cui sono a capo, con il medesimo senso di responsabilità dimostrato negli ultimi anni, risponderà sempre presente a tutte le iniziative atte a tutelare la salute dei cittadini. >> Ha commentato la consigliera Adele Aliperta. << La speranza è che presto si possa assistere a un arretramento della curva dei contagi, ma intanto lavoreremo costantemente insieme al nostro Sindaco per tutelare la salute dei malati. L’ambulanza è un’iniziativa dalla doppia valenza, non solo puramente medica, ma veste i panni di un segnale importante. Il messaggio è di supporto a quanti stanno vivendo il tragico momento legato alla patologia. L’amministrazione Di Sarno non abbandonerà mai i propri cittadini.>>