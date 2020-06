Covid-19, situazione critica in India e Brasile

Il Sud America si conferma il nuovo epicentro della pandemia legata a Covid-19, con 100.000 morti. L’Oms, inoltre, tramite alcuni organi di stampa, ha avvertito che entro la prossima settimana si raggiungerà la soglia dei 10 milioni di casi globali.

In America, ad esempio, per la secondo volta nella sua storia, è stata annullata la maratona di New York, proprio mentre, a poco alla volta, si stanno tornando a riempire strade e negozi.

Ma non solo. La situazione è ancora più grave in Sud America, dove si è superata la soglia delle 100.000 vittime e dove crescono decisamente anche i contagi, arrivati a 2.153.562.

Il Brasile, secondo Paese al mondo dietro gli Usa sia per contagi che per morti, continua ad essere il principale focolaio regionale, con 1.145.906 di contagiati, mentre solo nella giornata di ieri si sono registrati oltre quindicimila casi in India, altro paese adesso da monitorare con molta attenzione.