Covid-19, ultime notizie dall’Italia e dall’ estero

Dall’inizio dell’epidemia in Italia ci sono stati 189.973 contagi e 25.549 decessi. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, nel mondo i casi sono più di 2,6 milioni, con oltre 180 mila morti.

Italia

Deceduti: 25.549 (+464, +1,8%)

Dimessi/Guariti: 57.576 (+3033, +5,6%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.267 (-117, -4,9%)

Tamponi: 1.579.909 (+66.658)

Totale casi: 189.973 (+2.646, +1,4%)

Le regioni che presentano la crescita maggiore dei casi totali rispetto a ieri sono la Puglia (+2,9%), la provincia di Trento (+2,2%), l’Abruzzo (+1,9%), la Liguria (+1,9%) e il Piemonte (+1,8%).

Francia

Dall’inizio dell’epidemia sono 21.856 le persone affette da Covid-19 morte in Francia. L’aumento, nelle ultime 24 ore, è stato di 516 decessi fra ospedali, case di riposo e istituti per disabili. Secondo le cifre fornite dalla Direzione Generale della Sanità, il numero dei ricoverati è sceso di altre 522 unità, ed è ora di 29.219 pazienti. Gli ammessi nei reparti di rianimazione sono 165 in meno di ieri, 5.503.

Annullati i campionati di atletica leggera

Campionati europei di atletica leggera di Parigi sono stati ufficialmente cancellati. La decisione è stata presa oggi dagli organizzatori a seguito dell’evolversi della pandemia di Covid-19 in Europa e nel mondo. L’evento era in programma dal 25 al 30 agosto allo stadio di Charle’ty. Come ha detto il presidente della federazione di atletica francese, André Giraud, «anche se è un crepacuore per tutti, ci sembra saggio aver preso questa decisione». I Campionati europei sarebbero stati anche il lancio del programma di marketing 2021-2024 in vista delle Olimpiadi estive di Parigi del 2024. I biglietti saranno rimborsati.

Gran Bretagna

Nelle ultime 24 ore, negli ospedali della Gran Bretagna sono stati registrati nelle ultime 24 ore altri 616 morti per coronavirus, l’aumento più basso dal 2 aprile. In tutto, sono 18.738 i decessi per Covid-19 nel Regno Unito. I nuovi contagi sono stati 4583, per un totale di 138.078.

Cina

Scendono sotto quota mille i casi confermati di persone ancora contagiate dal Covid-19 in Cina: secondo l’ultimo bollettino divulgato dalla Commissione Nazionale per la Sanità di Pechino, oggi i malati sono 959 (di cui 63 considerati gravi), contro i 1.003 di ieri.

Turchia

Salgono a 101.790 i casi di coronavirus in Turchia, con 3.116 contagi registrati nelle ultime 24 ore su 40.962 test effettuati. Le nuove vittime sono 115, per un totale di 2.491 deceduti confermati dall’inizio della pandemia. I pazienti in terapia intensiva sono 1.816, con 982 malati intubati. I guariti crescono a 18.491, con un aumento di 2.014 in un giorno. I test complessivi effettuati finora ammontano a 791.906.

Stati Uniti

Sono 2.700 le persone decedute negli Stati Unite per coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riferisce la Johns Hpkins University.

In Missouri, intanto, il procuratore generale Eric Schmitt ha presentato una causa contro il governo cinese per la perdita di vite umane e le conseguenze economiche nel Missouri provocate dal coronavirus. La Cina ha respinto subito la mossa dello Stato americano del Missouri definendola “a dir poco una assurdità”.

America Latina

E’ il Brasile che registra il maggior numero sia di contagiati, quasi i due terzi del totale (45.757), sia di vittime, che sono un po’ meno di quelli registrati complessivamente (2.906).

Seguono, con più di 1.000 contagiati, Perù (19.250 e 530), Cile (11.296 e 160), Ecuador 10.850 e 537), Messico (10.544 e 970), Repubblica dominicana (5.300 e 260), Panama (4.992 e 144), Colombia (4.356 e 206), Argentina (3.288 e 159) e Cuba (1.189 e 40).

Australia

Resta il lockdown in Australia ma riaprono alcune spiagge per ” preservare la salute mentale dei cittadini”. Il paese è riuscito a tenere l’epidemia sotto controllo prima che gravasse in maniera pericolosa sul suo sistema sanitario i casi in totale sono 6.586 e 71 decessi.