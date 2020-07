Covid, arriva il cerotto hi-tech per misurare la temperatura

Il sistema di monitoraggio riesce a misurare la temperatura a intervalli scelti dall’operatore.

Si chiama EasyTemp ed è un cerotto hi-tech in grado di monitorare la temperatura corporea. Il dispositivo è stato sviluppato dalla startup laziale AEBiosystem e potrebbe fornire un supporto anche per i pazienti con il Covid-19. Per finanziare il progetto, la startup aveva aperto una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Lifeseeder con cui è riuscita a raccogliere 180 mila euro, a fronte dei 90 mila che costituivano l’obiettivo iniziale. “EasyTemp – spiegano gli sviluppatori – viene applicato con cerotti igienici e sostituibili in aree del corpo non invasive. Ciò consente di avere un rilevamento della temperatura corporea rapido (in 0,3 secondi) e preciso”.