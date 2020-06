Covid, Cina: siamo pronti a cooperare con l’Ue per il vaccino

Il premier cinese Li Keqiang: disposti a sviluppare trattamento contro pandemia.

Il primo ministro ha affermato che “la cooperazione con l’Ue supera la concorrenza e che la Cina è disposta ad approfondire sia la cooperazione sul vaccino del Covid-19 sia lo sviluppo del trattamento contro la pandemia”. La Cina spera che l’Unione europea possa allentare le misure di controllo dell’export a carico del Paese, ha aggiunto Li, parlando nel 22/esimo summit Cina-Ue tenuto per la prima volta in video conferenza, secondo quanto ha riferito la tv statale cinese Cctv.

L’Ue dal canto suo, ha ribadito “le sue gravi preoccupazioni per le misure adottate dalla Cina” per la legislazione sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino a Hong Kong e “considera tali misure non conformi alla Legge fondamentale di Hong Kong e agli impegni internazionali della Cina”.