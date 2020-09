Covid, in Europa oltre 4 milioni di casi

Quasi un quarto dei contagi sono avvenuti in Russia, seguono la Spagna, il Regno Unito e la Francia.

Da una ricerca condotta da dall’Afp, sono più di 4 milioni i casi di coronavirus registrati in Europa. In Russia sono stati registrati 1.048.000 casi. Seguono la Spagna con 470.973 contagi, il Regno Unito (337.168) e la Francia (315.497). Proprio in Francia, nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono stati quasi 5mila, secondo le cifre del ministero della Salute. A preoccupare anche la Spagna,tra i Paesi europei più colpiti dal virus. Il ministero della Salute spagnolo ha registrato 2.731 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, dato in crescita . Nelle scorse ore, il premier Pedro Sanchez ha dichiarato: “Siamo preoccupati per lo stato della salute pubblica e l’evoluzione del virus a Madrid”. La scorsa settimana il governo centrale spagnolo ha messo a disposizione 2mila soldati per aiutare i governi regionali, responsabili dell’assistenza sanitaria, a rintracciare le persone esposte al contagio.