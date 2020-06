Covid, in Italia 126 nuovi casi e 6 morti

Nessun nuovo contagio in 8 Regioni.

In Italia ci sono 126 nuovi casi di coronavirus, una buona notizia rispetto ai 174 di domenica, su 27.218 tamponi eseguiti. Secondo il Ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6 decessi (il numero più basso da fine febbraio) per un totale di 34.744 vittime, da inizio emergenza. In terapia intensiva restano ricoverati 96 pazienti, di questi 43 sono in Lombardia.

A Trento e in otto regioni si registrano zero contagi. Si tratta di Molise, Calabria, Valle d’Aosta, Umbria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Marche.