Covid: in Italia 300 nuovi contagi e 92 morti in 24 ore

E’ il dato più basso dall’inizio dell’emergenza il 29 febbraio.

Sono 1.502 le persone guarite nelle ultime 24 ore, per un totale di 141.981. Sono i dati del bollettino della Protezione civile con la situazione italiana alle ore 17 del 25 maggio. Rispetto a ieri, sono 1.294 i positivi in meno.

Quattro regioni – Umbria, Calabria, Molise e Basilicata – e la provincia autonoma di Bolzano registrano zero nuovi contagiati. Solo 300 nuovi positivi al coronavirus trovati in Italia nelle ultime 24 ore: è il dato più basso dall’inizio dell’emergenza, pur tenendo conto che si riferisce alla domenica e che come sempre nel weekend sono stati effettuati pochi tamponi.

Sono 92 le vittime del virus nelle ultime 24 ore in Italia. I morti salgono così a 32.877. Ieri l’aumento era stato di 50 vittime, con la Lombardia che non aveva segnalato deceduti. Oggi invece, la regione ne comunica 34. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile e conferma il trend in calo.