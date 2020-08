Covid, in Spagna 20mila nuovi casi in 3 giorni

In Spagna il Covid 19 circola 10 volte in più rispetto all’Italia, una situazione sempre più preoccupante.

Nella penisola iberica i contagi da coronavirus continuano a salire a ritmi vertiginosi. 19.382 in pochi giorni, 2.060 solo nelle ultime 24 ore. Lo comunica il Centro per il coordinamento sanitario spagnolo, citato dal quotidiano El Pais: il direttore, Fernando Simon, ha fatto appello al governo di Madrid chiedendo di adottare misure “drastiche” per contenere la pandemia.

Negli ultimi 14 giorni, ci sono stati 152,7 casi positivi al coronavirus ogni 100mila abitanti, una situazione assai preoccupante anche se si considera che, negli ospedali spagnoli si sta registrando un incremento dei ricoveri, anche in terapia intensiva.

Varie regioni spagnole hanno imposto nuove limitazioni, la regione della Catalogna ha annunciato l’estensione del divieto di assembramento di oltre 10 persone; la Murcia ha limitato i raduni a un massimo di sei persone.

In tutta Europa il numero dei contagi sta aumentando. Dietro la Spagna, la nazione con maggiore incidenza di casi positivi nelle ultime due settimane, ci sono Malta (121,2 ogni 100mila abitanti), il Lussemburgo (96,3), la Romania (87,2), la Francia (59,8), la Croazia (57,8) e il Belgio (56,2).