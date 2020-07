Covid, la situazione nel mondo

La pandemia di coronavirus marcia ancora con grande impeto soprattutto in tre paesi, Usa, India e Brasile, ma anche l’Europa tiene la guardia alta a causa di nuovi focolai: dai Balcani alla Spagna e al Belgio, tanto che in tutto il continente sono stati superati i 3 milioni di contagi.

Il Covid è molto forte anche in Israele, che registra il record di nuovi casi, ed in Sudafrica, che mette in allarme tutto il continente, finora relativamente risparmiato.

La prima ondata del Covid, quella partita dalla Cina ormai 7 mesi fa, non si è ancora conclusa, portando il conto globale dei casi a oltre 15 milioni, con oltre 624mila vittime.