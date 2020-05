Covid, negli Stati Uniti superate le 80 mila vittime

Gli Usa hanno registrato finora oltre 1,3 milioni di casi di contagi di Covid-19. New York è lo stato più colpito, con oltre 26.600 morti accertati.

Il numero dei morti provocati dal coronavirus negli Stati Uniti ha superato la soglia degli 80.000: è quanto emerge dai dati pubblicati dall’università Johns Hopkins.

A New York dove la pandemia si è fatta sentire in tutta la sua drammaticità, l’ attivista Eugene Jarecki, ha fatto installare il “TrumpDeathClock”, un “orologio della morte” un pannello luminoso installato a Times Square che aggiorna il numero dei morti a causa del coronavirus negli Stati Uniti.. Jarecky, in un blog, sostiene, infatti, che il 60% dei morti si sarebbero potuti salvare la se la risposta dell’amministrazione non fosse stata così “inadeguata”. Il “TrumpDeathClock” che al momento segna 48 mila decessi è immediatamente diventato un hashtag sui social.