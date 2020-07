Covid, record di decessi in America in un solo giorno

Secondo quanto riferito dal New York Times, e da altri organi di stampa, un nuovo record ha toccato nella giornata di ieri gli Stati Uniti, legato alla pandemia di Covid-19.

In 24 ore, infatti, è stata toccata la soglia di oltre mille morti, una giornata che ha fatto scattare un serio allarme nelle sfere alte del governo americano adesso in vera crisi contro la lotta a Covid-19.

Sempre secondo quanto riferito dal quotidiano, si tratta dell’ottavo giorno consecutivo sopra i 60.000 contagi, mentre in totale i casi di coronavirus negli Usa si avvicinano ai 4 milioni.

Situazioni drammatiche anche in Messico, Colombia e Argentina, paese che ha registrato un record di 5.344 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato che porta il bilancio complessivo dei contagi a quota 136.118.