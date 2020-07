Covid, Speranza sospende voli da Bangladesh

Sono 21 i nuovi casi positivi sul volo speciale Dacca-Roma, il Ministro della Salute ha sospeso i voli dal Bangladesh per la prossima settimana.

In seguito al numero significativo di casi positivi al coronavirus a bordo dell’ultimo aereo atterrato lunedì a Roma, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh. La sospensione sarà valida per una settimana, e durante questo periodo il ministero, in collaborazione con la Farnesina, lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue.

La decisione è stata presa a seguito dei 21 casi positivi riscontrati sul volo speciale Dacca-Roma che è atterrato ieri a Fiumicino, con a bordo 215 passeggeri. Il numero dei contagiati potrebbe salire ancora: non sono ancora finite le operazioni da laboratorio sui test effettuati.

Alessio D’Amato, assessore regionale alla Salute, ha spiegato: «Abbiamo disinnescato una vera e propria ‘bomba virale’. Questo conferma che non ci sono le condizioni di sicurezza da quella provenienza e i voli vanno sospesi. Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus presso le loro comunità».

Il ministro della Salute Speranza ha sottolineato: «La quarantena per chi viene da Paesi extra UE ed extra Schengen è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza».