Covid, Speranza: “Esiste il rischio di nuove chiusure”

Nuovi casi in calo per il secondo giorno di fila. Si sono registrati 13 morti nelle ultime 24 ore, ma anche 213 guariti.

Buone notizie, in parte dovute all’ “effetto weekend”: pochi tamponi testati, contro una media giornaliera di oltre 50mila.

In calo per il secondo giorno di fila i nuovi casi di Covid-19 in Italia: solo 190 oggi. Forte aumento invece del numero di decessi, 13 oggi (di cui 8 in Lombardia), per un totale di 35.058. I guariti sono 213 in un giorno e arrivano a 197.162. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, ma non bisogna rilassarsi.

“Il rischio di nuove chiusure c’è, perché il rischio zero purtroppo non esiste”, afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza.”Gli italiani sono stati straordinari ed hanno avuto comportamenti molto corretti, ora dobbiamo continuare su questa strada. Ma se dovessimo renderci conto che ci sarà bisogno di interventi ancora più duri in alcuni ambiti e in alcune aree, lo faremo senza tentennamenti”, aggiunge.