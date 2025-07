Cresce la cultura del vino: al Nabilah successo per la XV edizione dell’evento estivo di AIS Napoli

La XV edizione dell’evento estivo di AIS Napoli, Te le do io le bollicine, si chiude con un successo straordinario. Una folla record ha partecipato non solo per festeggiare i neodiplomati sommelier, ma per scoprire e approfondire la cultura del vino guidata dagli esperti dell’Associazione in percorsi di pairing.

Un successo che ha superato ogni aspettativa, consacrando Napoli come autentica capitale degli appassionati del vino. La quindicesima edizione di “Te le do io le bollicine”, l’evento-simbolo dell’estate firmato AIS Napoli, ha illuminato la notte di lunedì 7 luglio richiamando migliaia di persone nella splendida cornice del Nabilah di Bacoli.

Un pubblico eterogeneo, composto da professionisti del settore, neofiti e semplici curiosi, ha affollato i banchi d’assaggio e le postazioni food, dimostrando che l’evento è ormai molto più di una semplice festa per la chiusura dell’anno sociale. È diventato un appuntamento culturale di riferimento, un’occasione imperdibile per avvicinarsi al mondo del vino di qualità in modo diretto e coinvolgente.

La serata non è stata non solo il giusto tributo per i nuovi sommelier che hanno ricevuto il loro diploma, ma si è confermata anche come una grande festa aperta alla città. Centinaia di partecipanti si sono affidati con entusiasmo ai sommelier AIS presenti, lasciandosi guidare in percorsi di pairing personalizzati tra le oltre 100 etichette di spumanti e champagne e le raffinate proposte gastronomiche dei migliori ristoranti e artigiani campani. L’obiettivo, pienamente raggiunto, era trasformare la degustazione in un’esperienza formativa e accessibile, abbattendo le barriere e rendendo l’arte dell’abbinamento un piacere per tutti.

Il trionfo di questa edizione è lo specchio di una passione che a Napoli è in continua crescita. I numeri parlano chiaro: negli ultimi cinque anni, la delegazione di AIS Napoli ha visto un totale di oltre 3.200 soci, a testimonianza di un interesse sempre più profondo e radicato per la cultura enologica. “Te le do io le bollicine” è la celebrazione di questa vibrante community. Un evento che ha dimostrato che Napoli ha una sete incredibile non solo di buon vino, ma anche di conoscenza. Aggiunge Gabriele Pollio, delegato AIS Napoli: “Per AIS Napoli questo evento rappresenta un momento speciale. Ci si dà l’arrivederci a settembre con le tante attività che ci divertiamo a organizzare per tutti i sommelier e gli appassionati“.

Tra tramonto sul mare, musica e un’atmosfera scintillante, la XV edizione di “Te le do io le bollicine” si archivia come un evento memorabile, che ha saputo unire festa, cultura e gusto, dando appuntamento al prossimo anno per un nuovo, imperdibile brindisi.

GLI ORGANIZZATORI

AIS Napoli è la delegazione territoriale di una delle più grandi e qualificate organizzazioni del vino nel mondo. Da anni promuove la cultura del vino e del cibo di qualità attraverso corsi di qualificazione professionale per sommelier, seminari di approfondimento, eventi e degustazioni guidate, rappresentando un punto di riferimento per professionisti e appassionati del settore.

Il Nabilah è uno dei beach club più esclusivi e rinomati di Napoli. Situato sulla spiaggia di Bacoli, si distingue per il suo design ricercato, l’atmosfera internazionale e un panorama mozzafiato. Da anni è un punto di riferimento per eventi di alto profilo, musica e intrattenimento, unendo eleganza e natura in uno spazio unico e suggestivo,