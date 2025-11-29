Crick- atto unico in sei resoconti: Sparno ci racconta gli effetti del bisogno d’amore

Crick- atto unico in sei resoconti, per la regia di Rosario Sparno sarà in scena fino a domani, sabato 30 novembre, in Sala Assoli- Moscato, con la produzione di Casa del Contemporaneo .

La riflessione ruota attorno alla fragilità dell’essere umano. Quella fragilità e quella capacità di meravigliarsi che rende prprio gli esseri umani più fragili, invisibili e marginali dei super eroi, richiamando la drammaturgia di Francesco Silvestri e Melina Formicola, autori dell’adattamento partenopeo, a partire dal romanzo originale I fiori di Algernon.

Esseri umani fragili che hanno bisogno di sentirsi amati, ma che parimenti pagano lo scotto di sentirsi spesso fuori posto e inadeguati nell’universo dei cosiddetto normali. È così per il protagonista Antonio Cafiero, interpretato con forza e dolcezza da un mastodontico Luca Iervolino.

Un adulto che è rimssto cognitivamente un bambino e che ha mantenuto intatti incanto, gioia e tenerezza. Ha voglia di mettersi in gioco Antonio e di trovare la strada di una accettazione.

Questo monologo sa farsi dialogo e portare sul palco una serie di personaggi che completano il variegato quadro umano di questo racconto.

“Nel mio adattamento – spiega il regista Rosario Sparno – cerco di dare spessore ai vari personaggi anche a quelli secondari, perché ritengo che bisogna interrogarsi sempre sui perché degli altri. È utile e opportuno ascoltare le ragioni degli altri, per conferire un’anima ad ogni personalità“.

Anche se la figura degli scienziati suscita un istintivo moto di antipatia e non ne esce bene, perché sono rappresentati come freddi, anaffettivi e rigidi, altresì svolgono un ruolo chiave dato che permettono ad Antonio di avere in qualche modo una speranza: quella di riuscire a diventare intelligente come le altre persone adulte.

Antonio nella sua fanciullesca inconsapevolezza da eterno bambino non intuisce che dietro alcuni sorrisi si cela la maldicenza, sinonimo della altrui mediocrità e cosí acconsentirà a essere la cavia di questo esperimento che appare miracoloso e salvifico.

Alla fine l’intelligenza gli darà una consapevolezza scomoda e dolorosa e paradossalmente solitudine e isolamento rispetto alla sua vita primigenia.

“Al centro di questa rappresentazione – continua il regista – vi sono temi molto attuali molto moderni“.

Esempi ne sono: il senso di sradicamento; il bisogno di accettazione e quello di essere amati; la perdita di identità e la ricerca di senso e di significato dell’esistenza.

“Sono temi – evidenzia Sparno – che affascinano giovani e adulti. Il teatro conferma di essere un’esperienza collettiva. Lo spettacolo è ‘denso’ di possibili interpretazioni. Un’esperienza diversa anche se non necessariamente piacevole nel senso più classico. Una rappresentazione deve far riflettere e sentire“.

Quello cui si assiste sul palco – secondo Sparno – è anche e soprattutto il risultato finale di un percorso di prova spesso complesso, dove vengono intessuti incontri e relazioni umane tra i vari professionisti, anche con quello che lavorano nel dietro le quinte. Quest’alchimia arriva assolutamente al pubblico anche se non ne è del tutto consapevole, perché se un lavoro è realizzato e portato in scena con passione il riflesso del percorso compiuto si avverte.

Questa è la storia di due aspirazioni all’infinito che si incrociano e, forse, in parte riescono a trovare un terreno comune: quella della scienza che esprime un bisogno di autoffermazione e di onnipotenza e quella di un uomo semplice e buono, con il sentire di un bambino, che vuole soltanto far parte fino in fondo di un gruppo ed esserne accettato.

Che vuole essere riconosciuto dll’universo degli adulti a cui per il momento appartiene solo anagraficamente, ma non emotivamente e cognitivamente.

“L’accelerazione indotta dall’esperimento – esplica Rosario – che permette ad Antonio di triplicare in poco tempo la sua intelligenza razionale non verrà seguita da un’adeguata evoluzione emotiva. Occorre tempo per far maturare. Antonio Cafiero diventa eccezionalmente intelligente, supera in intelligenza persino gli scienziati, tant’è vero che viene messo a capo del team, perché ne individua subito i punti deboli. Però non ha il tempo di maturare una coscienza avvertita. Quindi è fondamentalmente un essere umano disequilibrato“.

L’essere umano che prima era tenero e gioioso, diventa improvvisamente consapevole della mediocrità e della superficialità altrui. Questo lo condanna a un destino di solitudine.

Sul finale arriva una consapevolezza ancora più greve e agghiacciante, quasi una chiaroveggenza. Antonio e il topolino, pur appartenendo a specie diverse, sono diventati amici. Si capiscono con uno sguardo.

Ed è così che Antonio intravede nel progressivo aggravamento di salute di Algernon, che rappresenta uno specchio, il riflesso del suo destino, prima ancora che esso si manifesti pienamente.