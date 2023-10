Cultura da sorbire a piccoli sorsi: il format Apericult si conclude esplorando le sfumature del sentimento amoroso

L’ultimo appuntamento nel Parco Comunale “Meravilla” a Massa di Somma con il Festival Letterario “Apericult… la cultura si fa in strada”, giunto alla 5° edizione, si terrà stasera, giovedì 28 settembre, alle ore 19:00.

«Si è deciso di omaggiare la grande letteratura – spiega Massimo Piccolo – che è, in qualche modo, inciampata nel tentativo, in questi rari casi fortunato, di provare a mettere su carta il sentimento dell’amore”.

Si parte da San Pietroburgo e dall’incanto delle notti bianche di poco prima della metà del 1850, per poi trasferirsi nel mare e sulle coste della Danimarca, ancora nella prima metà dell’800, per una leggenda, diventata poi fiaba che continua a incantare il pubblico di ogni generazione.

Andremo poi nella Francia pre-rivoluzionaria per un’altra fiaba, sempre in testa agli incassi in tutto il mondo con ogni suo adattamento, per approdare, infine, sulla baia di Long Island degli anni ’30 del secolo scorso a contemplare la luce verde che ha illuminato la rivoluzione romantica che ancora domina il nostro immaginario collettivo».

Ospite della serata (che dialogherà con Mario Volpe, de I colori della poesia), sarà Angela Rosaura. Mentre con Massimo Piccolo, sul palco ci saranno, Adriana Cardinale, Claudia Di Rienzo, Francesco Marziani, ospite, la tromba di Enrico Valanzuolo.

Anche questo spettacolo, come i tre che l’hanno preceduto in Apericult, è stato scritto e diretto da Massimo Piccolo.

Al termine dell’incontro è prevista la degustazione di aperitivi a base di prodotti tipici locali a cura degli studenti dell’I.P.S.S.A.R. Ugo Tognazzi di Pollena Trocchia.

Il Festival Letterario rientra nell’ambito di “Cultura CITTADINA(POLI)”, progetto incluso nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani”, proposto dal Comune di Massa di Somma e finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco Gioacchino Madonna, con la collaborazione della dr.ssa Ilaria Caruso, Segretario Comunale e Responsabile della Cultura e l’organizzazione dell’Associazione “L’ora d’aria”, prevede spettacoli, concerti e incontri gratuiti per il pubblico.

Per info e prenotazioni 331 4070771 – loradaria.info@gmail.com