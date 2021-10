Cultura e Spettacolo – Gli addii delle Star

Nella rubrica “Cultura e Spettacolo” abbiamo parlato delle Star che hanno deciso di dire addio al mondo dello spettacolo, ma anche di grandi ritorni.

Il venerdì mattina su Cultura a Colori e in replica alle 15 e alle 17 su Radio Onda Music, va in onda “Cultura e Spettacolo” a cura di Adele Monaco in collaborazione con Sonia Sodano. Nella puntata di venerdì 15 ottobre abbiamo parlato dei grandi addi e dei grandi ritorni dei personaggi dello spettacolo, da Sir Elton John a Mina e molti altri.

Per saperne di più, guarda la puntata.

Share This: