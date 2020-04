“Cura Italia”, Senato conferma la fiducia al dl

Approvato a Palazzo Madama con 142 voti a favore, 99 contrari e 4 astenuti, il decreto “Cura Italia” passa ora a Montecitorio.

A chiedere la collaborazione di tutti i partiti nelle scorse settimana era stato lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma la spinta al dialogo in nome dell’unità nazionale, si è infranta contro le resistenze delle ultime ore. “La prossima volta per fare meglio, voteremo i decreti”, ha detto il leader del Carroccio Matteo Salvini. “C’è il nostro supporto, ma votiamo contro”, è stata invece la posizione di Fratelli d’Italia. Per la coalizione di centrodestra l’atto prodotto non è sufficiente e il coinvolgimento delle opposizioni avrebbe dovuto essere maggiore. In realtà proprio in commissione si era cercato di far partire la cooperazione e sono stati approvati emendamenti e ordini del giorno sostenuti dalle forze avverse alla maggioranza. Un passo in avanti che Lega-Fdi-Fi non hanno ritenuto soddisfacente. Per la maggioranza è intervenuta la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s) che li ha accusati di “slealtà” e di pensare solo ad “accrescere il consenso” “in un momento drammatico ed epocale” come quello che sta affrontando l’Italia.