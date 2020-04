Da Allen a Midway, cosa vedere in quarantena

La novità del giorno è la scomparsa dagli scaffali – virtuali – del film Disney più atteso del momento.

Complice la difficile situazione globale causata dalla pandemia e il lancio della piattaforma Disney+, scompare dalla lista delle uscite in blu ray e dvd di FROZEN II di Chris Buck e Jennifer Lee con il seguito delle avventure di Elsa Arendelle e sua sorella Anna.

Occhi, però, anche alle moltissime alternative. Un giorno di pioggia a New York, Sono solo fantasmi, e Cena con delitti, infatti, anche possono essere piacevoli passatempi in un periodo critico come questo in cui siamo costretti a stare chiusi in casa.