Da Michele in the world: nuove sedi e un’app all’insegna dell’high-tech

Solo pochi giorni fa l’Antica Pizzeria da Michele in the world ha compiuto 10 anni dalla sua espansione in ambito internazionale, iniziata con la sede di Tokyo Ebisu.

“In un momento complesso come questo, siamo felici di poter celebrare un bel ricordo e un grande risultato.– spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – Con mio padre, Francesco Condurro, il 31 gennaio 2012 iniziava un percorso che ha portato a 24 aperture nel mondo e a tante altre che sono programmate per quest’anno e il prossimo. Questo traguardo segna il primo passo di una storia che dura da 152 anni e che si proietta sempre di più verso il futuro, sia a livello di business che di orizzonti culturali del prodotto pizza, come nostra idea costante di tradizione e innovazione vuole“.

Un successo espansivo consolidatosi anche in Italia con l’apertura di un nuovo locale in via Tuscolana, terza sede capitolina dopo quelle a Flaminio ed Eur

“Ci è sembrato giusto rendere omaggio a due persone che hanno fatto tanto per la pizzeria e per la diffusione della nostra pizza nel mondo – evidenzia Daniela Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world –. A loro va il nostro pensiero, nel continuare il lavoro che hanno iniziato. Questa dedica alle persone care che non ci sono più rafforza ancora di più la nostra presenza nella città eterna e rappresenta l’impegno delle nuove generazioni a tenerne sempre vivo il ricordo, per non deluderli mai”.

Centoventi coperti a delineare il perimetro di una pizzeria elegante nel progetto e nella realizzazione, in via Spartaco 76, che mantiene l’autenticità della Casa Madre nel gusto e nelle scelte presenti in menu, con tutte le note tradizionali che il prestigioso marchio de l’Antica Pizzeria Da Michele porta con sé. Via libra alle tre regine di casa: margherita, marinara e cosacca, con diverse varianti.

Ad aggiungere una marcia e uno strumento di contatto in più, poi, arriva la nuova app, sviluppata dall’azienda campana Protom. Un modo smart per unire tutte le sedi nel mondo dello storico marchio in un unico dispositivo digitale.

“L’Antica Pizzeria Da Michele, tra le pizzerie più legate alla tradizione di Napoli, incontra e sposa la tecnologia – spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – Ciò che può apparire come un controsenso, rappresenta in realtà la nostra strategia di sempre per la Michele in the world: manteniamo alto il nome della tradizione attraverso i mezzi di comunicazione e marketing più moderni. Questa app aggiunge un tassello importante per far conoscere la nostra pizza in tutto il mondo e ci permette di arrivare direttamente sugli smartphone di tutti coloro che possono essere interessati a noi”.

L’app è già disponibile su Google Play e App store in lingua italiana. Sono in preparazione le versioni in inglese e giapponese e, a seguire, si punta a tutte le lingue dei Paesi in cui, attualmente, la pizzeria è presente.

