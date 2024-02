Da Salerno arriva Viviana Sodano, imprenditrice del benessere e della salute

Viviana Sodano, carattere solare, contemporaneamente forte e tenace (o “testarda” come ama definirsi), è un punto di riferimento nel salernitano nel settore del benessere.

Nata a Salerno 48 anni fa, Viviana si è sempre distinta per la sua tenacia nel voler raggiungere i suoi risultati, sin da bambina, ma unisce la sua “testardaggine” a un grande amore verso il prossimo, perché non dimentica mai di donare il proprio tempo e la propria vita alle persone, in particolar modo chi più ne ha bisogno.

Proveniente da studi di giurisprudenza, Viviana ha lavorato tanto, svolgendo decine di attività e qualsiasi professione che le desse la possibilità di essere autonoma. “E’ stato sicuramente difficile” dichiara Viviana, “lavorare in autonomia richiede tanta passione ma soprattutto tantissimo sforzo, ma io non mi sono mai fermata, mai adagiata, e mai arresa alle difficoltà che mi circondavano in ogni modo. Sembra banale dire che esperienze tristi e dolorose di vita hanno cercato di demoralizzarmi continuamente, ma io sapevo che quello che contava di più era inseguire e realizzare i miei sogni di bambina, e continuavo a studiare per capire come continuare anche cambiando strada, pur di esaudire i miei desideri”

Viviana è moglie e mamma di quattro splendidi figli. “Sono sempre stati la mia anima e la mia forza, il principale motivo della mia esistenza. Ora ho un desiderio, poter lasciare in eredità il mio esempio”. Ecco quindi che Viviana, anche dopo la nascita dei suoi figli, non molla nonostante è circondata dalle avversità e non smette mai di studiare, arrivando quindi a effettuare un Master in Marketing & comunicazione, imparando a gestire tutto ciò che la vita mi ha presentato, anche se l’ esperienza è costata moltissima fatica. Nel 2018 frequenta un corso di cosmetologia e massaggio, nel 2022 si specializza ulteriormente, effettuando corsi con aziende primarie come Lumenis per lightsheer e maximus revive, Lpg endermologie, CND Shellac, Mesoestetic.

Viviana è oggi una imprenditrice completa, gestisce con suo marito diverse attività, costruite “un pezzetto alla volta come si fa con la Lego”. Si è specializzata in cosmetologia, ma ha voluto studiare anche un pò di medicina, una delle sue più grandi passioni.

Il benessere e la salute sono al centro della sua esperienza professionale. “La mia mission è trasferire benessere e salute alle persone con la mia attività di terapeuta, donandomi a loro perché conosco quel senso di vuoto quando non esiste nessuno al mondo che si prende cura di te.”

La linea cosmetica Pivia è la sua creazione personale, indirizzata a tutte le persone con problemi di allergie ed intolleranze, argomento che Viviana ha potuto approfondire particolarmente proprio per via del disagio subito per via delle esperienze negative sul suo corpo, che rifiutava qualsiasi cosa.

Pivia_Urbanbeauty è il nome del suo istituto, il centro di benessere di cui è titolare che si trova a Salerno in via Michelangelo Schipa 35. Le sue collaboratrici accolgono nel centro i Clienti che ne fanno richiesta cercando di personalizzare i loro percorsi di dimagrimento, modellamento e anti-age secondo le loro caratteristiche e esigenze.

Ora è arrivata l’esperienza sanremese. Nella città dei fiori sarà parte integrante del Master Vip dei Massaggiatori diretto da Claudia Musaj, dal 6 al 10 febbraio. Uno staff di professionisti di cui è orgogliosa di far parte attiva con la sua esperienza professionale, per poter lavorare con i vip che popoleranno le giornate attorno al Festival della Canzone Italiana. “Tutta la vita è accompagnata dalla musica e poi Sanremo è Sanremo: la più bella esperienza che io potessi fare” conclude soddisfatta Viviana.