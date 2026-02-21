Dal filo alla luce: un viaggio corale tra artigianato, musica, fotografia e teatro

Stasera, sabato 21 febbraio, alle ore 20,30 , presso il Bar Il Santo (Viale Cristo Re 7/9 – Afragola), prende vita la performance artistica Dal filo alla luce, un’esperienza multiarte e multisensoriale che unisce linguaggi diversi in un unico percorso espressivo.

“Dal filo alla luce” nasce come spettacolo, un breve ma intenso viaggio da vivere come esperienza.

Non una semplice mostra, ma una performance multiarte in cui il tempo dell’esposizione coincide con quello della scena.

Ideato dall’artigiana Maria Luisa Bastevole, fondatrice di Karart, l’evento nasce come un viaggio condiviso: un dialogo vivo tra materia, suono, immagine e parola. Il filo, simbolo e anima delle sue creazioni, diventa metafora di connessione tra arti, sensibilità e visioni.

Dal filo alla luce non è una semplice successione di performance, ma un’opera collettiva: un racconto costruito insieme, dove ogni artista contribuisce con la propria voce a un’unica narrazione.

Accanto a Maria Luisa Bastevole, in questo percorso artistico condiviso, prendono parte:

Anna De Matteis – Voce del viaggio sonoro

Domenico Abbate – Pianoforte e armonia

Maria Luisa Bastevole e Matilde Ruffa – Interpretazione teatrale

Massimo Cuomo – Mostra fotografica

Giovanna Orefice – Cura dell’allestimento e supporto logistico

Ogni disciplina non si sovrappone, ma si intreccia.

La musica diventa respiro.

La fotografia cattura l’istante.

La parola accende l’anima.

La luce rivela ciò che il cuore custodisce.

È un evento corale, una squadra artistica che costruisce insieme un’esperienza immersiva, dove il filo non è solo materia, ma memoria, sentimento e trasformazione.

Lo spettacolo in sintesi

21 Febbraio 2026 – Inizio spettacolo ore 20:30

Bar Il Santo – Afragola (NA)

Ingresso libero

Un passaggio.

Una trasformazione.

Dal filo… alla luce