Dal matrimonio tra Rescigno e Da Michele in The World nasce un panettone limited edition

Due storiche eccellenze campane uniscono le forze per celebrare il Natale nel segno della tradizione e, soprattutto, del cuore.

Il Panificio Rescigno e L’Antica Pizzeria Da Michele in The World continuano la loro collaborazione con il Panettone Artigianale limited edition, un prodotto che sancisce lo storico “matrimonio dell’arte bianca”: l’incontro tra la maestria nella panificazione e l’arte della pizza, storicamente avvenuto quando la figlia di Francesco Rescigno, Eufemia, sposò Salvatore Condurro, figlio di Michele Condurro. Da una parte la tradizione secolare della pizza napoletana, dall’altra l’arte della pasticceria da forno di Rescigno. Il risultato è un lievitato di altissima qualità, soffice e profumato, che racconta la passione per le materie prime e per i tempi lenti della lievitazione naturale.

« Per il secondo Natale, celebriamo l’unione tra le nostre due storiche attività, attraverso un simbolo tradizionale dell’arte bianca come il panettone. In questo modo, saremo presenti nelle case di chi stima e apprezza il nostro lavoro anche nel giorno di Natale e durante le feste» spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

« Il Panettone è un simbolo di famiglia: mangiarlo è un momento di condivisione e il suo profumo è unico, proprio come quello la pizza. Mi piace pensare che, attraverso questo prodotto, l’Antica Pizzeria da Michele in the world sarà presente nei giorni di festa in una forma diversa dalla classica margherita o marinara sulle tavole imbandite» continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

« Dato il successo già ottenuto lo scorso Natale, abbiamo deciso di riproporre il più tradizionale dei panettoni, utilizzando ingredienti campani di grande qualità, per raccontare, attraverso un prodotto dell’arte bianca, l’essenza delle nostre due tradizioni centenarie. In particolare, la farina è Caputo, la stessa utilizzata in tutte sedi de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, e il burro è Fior d’Agerola, storico fornitore di latticini della rete MITW» concludono Antonio Rescigno con i figli Annalisa, Daniela e Mimmo.

Il panettone firmato Rescigno e Da Michele è in vendita nello storico Panificio Antonio Rescigno, nelle sedi di via Cirillo 74, via Foria 40, piazza Leonardo 11, via Simone Martini 54 e via Antignano 7, e a l’Antica Pizzeria Da Michele Aversa (Viale Europa 318), Pompei (via Lepanto 213), Caserta (Corso Trieste 74) e Salerno (piazza Sedile di Portanova 21).

Con questa iniziativa, il Panificio Rescigno e L’Antica Pizzeria Da Michele in The World confermano che l’eccellenza non risiede solo nel gusto, ma soprattutto nella capacità di condividere e andare avanti insieme.