Dall’11 al 19 ottobre l’area A1Expò di Caserta diventa patria del wedding

Si avvicina la XVIII edizione di Mia Sposa – Salone Internazionale del Wedding. Un edizione ospitta da una nuova, prestigiosa cornice: l’A1 Expò di Caserta.

Il cambio di location, lungi dall’essere una chiusura rappresenta l’inizio di una nuova, ambiziosa fase di crescita.

Marcello Damiano, CEO & Founder di Mia Sposa, ha espresso grande soddisfazione per la nuova partnership: “Siamo felici ed emozionati di inaugurare questa nuova fase di Mia Sposa all’A1 Expò. La collaborazione con l’organizzazione di questo polo fieristico è stata sin da subito proficua e all’insegna della massima sinergia. Siamo certi che questa nuova location, con i suoi ampi spazi e la sua moderna struttura, ci permetterà di offrire un’esperienza espositiva ancora più ricca e indimenticabile a tutti i nostri visitatori e partner.”

L’entusiasmo è stato condiviso da Antimo Caturano, Presidente del polo fieristico A1 Expò: “Abbiamo raggiunto un accordo in tempi rapidissimi: quando nasce la giusta sinergia, il percorso diventa naturale e meno complesso. Sono certo che questa edizione di Mia Sposa segnerà l’inizio di un nuovo capitolo; anzi, per restare in tema, di una vera e propria nuova storia d’amore, proprio come quelle che vivono i visitatori di questo straordinario evento. Chi si appresta a compiere una scelta così importante per la propria vita, troverà in fiera idee e ispirazioni grazie agli espositori presenti: aziende con una lunga storia, radici solide nella tradizione e un percorso costellato di successi.”

A sottolineare la continuità e la forza del brand è intervenuto Antonio Vigliotta, Direttore Generale di Mia Sposa: “Siamo entusiasti e felici di cominciare questa nuova avventura all’A1 Expò. Nonostante il cambio di ‘casa’, l’identità di Mia Sposa resta forte e radicata nei suoi valori. L’elemento distintivo del ticket gratuito, scaricabile sul sito ufficiale, è confermato e ribadito. Il nostro obiettivo è rendere l’ispirazione per il matrimonio accessibile a tutti gli sposi, mantenendo al contempo l’altissima qualità espositiva che ci contraddistingue con una selezione di partner d’eccezione, aziende leader del settore wedding”.

La decisione di Mia Sposa di spostarsi all’A1 Expò non chiude affatto la proficua collaborazione con il Gruppo Canciello e il Centro Commerciale Medì, storici host della manifestazione. Al contrario, il rapporto di sponsorship con il Gruppo Marican, di cui il Medì fa parte, continua e si consolida anche per l’edizione 2025. Un sodalizio strategico che va oltre la semplice logistica e testimonia la fiducia reciproca e la condivisione di obiettivi a lungo termine.

Mia Sposa accoglierà i visitatori in due weekend dedicati, dall’11 al 13 e dal 17 al 19 ottobre. Oltre 120 espositori, tra le più prestigiose aziende del settore wedding, guideranno gli sposi in un viaggio di ispirazioni e soluzioni di altissima qualità, dalla sartoria nuziale alla location perfetta.

Gli orari di accesso sono confermati: il lunedì, il venerdì e il sabato dalle 16:30 alle 21:30, mentre la domenica la fiera rimarrà aperta per l’intera giornata, dalle 10:30 alle 22:00.

Il palcoscenico sarà animato da un fitto calendario di eventi:

• 11 ottobre, ore 19:30: Il grande ritorno in passerella di Pinella Passaro, icona dell’alta moda sposa.

• 12 ottobre, ore 19:30: La sfilata di Giada Curti, eccellenza del Made in Italy.

• 17 ottobre: La serata speciale Mia Sposa Wedding Awards, con allestimenti a cura di Steve Di Maio.

• 19 ottobre: Chiusura in grande stile con le sfilate dei prestigiosi Atelier Francesco Arena e Anna Ferrillo Atelier.

Per accedere alla fiera, si ribadisce l’importanza di scaricare il ticket gratuito tramite la compilazione del form sul sito ufficiale www.miasposa.it.

