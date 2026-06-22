Dall’Uovo di Virgilio al Fiume scomparso: la Napoli di Vittorio Del Tufo

Lo scrittore Vittorio Del Tufo, da quasi 40 anni tra i pilastri della direzione giornalistica del quotidiano “Il Mattino”, sarà il prossimo protagonista di “Penne e pennelli” la rassegna artistica e letteraria ideata e promossa dal Circolo culturale “Il Clubino” di Napoli con la direzione di Piera Salerno.

L’appuntamento, fissato per martedì 23 giugno alle ore 18 nella sala eventi del circolo del vomero (in via Luca Giordano n.73), sarà dedicato al tema “Dall’Uovo di Virgilio al Fiume scomparso: un affresco della nuova iconografia di Napoli nei libri e nelle rubriche di Vittorio Del Tufo”.

Esattamente da 15 anni, infatti, Vittorio Del Tufo con la sua ormai celebre rubrica domenicale “L’Uovo di Virgilio” sulle pagine de “Il Mattino” e con la sua produzione letteraria di storia e storie della città di Napoli (in particolare Verrà cantando il sangue, 2012; Napoli magica 2018; Il caso Virgilio, 2024 e il Fiume scomparso, 2025) si è consacrato come uno dei più apprezzati scrittori nel nuovo storytelling della città partenopea contribuendo anche al mutamento del racconto mediatico della città che vive da anni ormai una nuova immagine di ‘brand’ che ne ha notevolmente elevato l’attrattività turistica.

Per discutere con Vittorio Del Tufo della nuova iconografia di Napoli da diverse angolazioni ci saranno il giornalista e scrittore Marco Perillo, il fotoreporter e scrittore Sergio Siano e Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all’Università Suor Orsola Benincasa e critico cinematografico Rai per Cinematografo, che sottolineerà anche il valore pedagogico della produzione letteraria di Del Tufo.

“I libri e le rubriche giornalistiche di Vittorio Del Tufo sono anche racconti pedagogici – anticipa Fabrizio Manuel Sirignano, direttore del Centro di Ricerca Internazionale Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo – e non perché vogliano impartire lezioni, ma perché educano alla curiosità. La curiosità è una delle condizioni fondamentali di ogni processo educativo. Non si apprende nulla se non si è curiosi. Non si ama una città se non la si conosce. Non si costruisce una cittadinanza consapevole se non si sviluppa il desiderio di scoprire ciò che ci circonda. Ogni pagina di Del Tufo invita il lettore a fare una domanda in più, a cercare una risposta, a guardare un luogo con occhi diversi. E questa è, in fondo, una delle funzioni più alte dell’educazione”.

In occasione dell’appuntamento di “Penne e pennelli” con Vittorio Del Tufo sarà possibile visitare, sempre con ingresso libero, la Mostra collettiva Contemporary Tracks con le opere degli artisti Rosario Buccione, Luigi Calì, Bruno D’ Angelo, Dimitri Musella, Gaspare Natale, Patrick Pernet e Giovanni Spina.